Tecnología: 5 juegos gratuitos para Android muy recomendados

Durante estos días de aislamiento domiciliario para muchas personas, algunos han optado por buscar formas de distracción en sus ratos libres -ya que también existen obligaciones en el hogar o por el trabajo remoto-, así los videojuegos han sido los más solicitados por las tendencias en el rubro de entretenimiento tecnológico.

Ya sea en una PlayStation, Xbox, Google Stadia o simplemente en nuestro smartphone, porque lo cierto es que los juegos para móviles cada día son más y mejores.

En la siguiente la nota, te brindaremos unos juegos que la vienen rompiendo entre los gamers. Los juegos son para operadores Android, pero también puedes jugarlo con usuarios Iphone.

World of Tanks Blitz

Uno de los juegos más veteranos para móvil y con una gran comunidad a sus espaldas. World of Tanks Blitz tuvo excelentes referencias en 2014 y hasta la actualidad con los parches e ingresos, no ha perdido ni una pizca de la diversión de antaño.

Partidas multijugador manejando tanques, mucha estrategia y lo mejor de todo, se puede jugar de manera totalmente gratuita.

Hearthstone

Vamos con otro de esos juegos con miles y miles de jugadores y que, a pesar del paso de los años, se mantienen en los primeros puestos. Hearthstone es el juego de cartas online basado en el universo de World of Warcraft y al cual se puede jugar desde ordenadores, así como desde dispositivos Android y iOS.

Con actualizaciones frecuentes, multitud de modos de juego y una jugabilidad realmente adictiva (término gamer), Hearthstone es una de las mejores opciones para pasar estas largas tardes de confinamiento, independientemente de que tengamos un dispositivo Android o de Apple. Ojo, no tienes que gastar ni un sol o dólar.

GWENT

Y seguimos con otro juego de cartas aunque este propone diferentes temas. GWENT nació como un minijuego de cartas coleccionables dentro del juego de The Witcher III, pero tuvo tan buen acogimiento por parte de la comunidad de usuarios que sus desarrolladores decidieron lanzarlo como título independiente.

Al igual que Hearthstone, nos encontramos ante un juego de cartas gratuito en el que debemos elegir una facción (cada una con sus propias cartas y habilidades únicas) y enfrentarnos a nuestros rivales en distintos modos de juego.

Obviamente, pertenece a la serie The Witcher de Netflix, y que pronto estrenará su 2da temporada.

Call of Duty: Mobile

Pero si hay un juego para móvil que atrapa durante horas y horas, ese es sin ninguna duda Call of Duty: Mobile. Call of Duty es una de las sagas más populares en consola y como no podía ser de otra manera, su juego para móvil ha cosechado un éxito sin precedentes.

Y lo cierto es que a uno le puede gustar más o menos la propuesta que ofrece Call of Duty: Mobile, pero con una jugabilidad absorbente, partidas rápidas solo o con amigos y gracias a que es totalmente gratuito, conllevan a sus más de 8 millones de descargas solo en Play Store (Android – Google).

Pokémon GO

Y finalmente cerramos la nota con el que ha sido el título que más ha revolucionado el mercado de los videojuegos para móvil. Pokémon GO consiguió que millones de personas salieran de sus casas para jugar y es que la fiebre de Pokémon resurgió como la espuma gracias a este título de realidad virtual.

Y si, incluso con la pandemia del coronavirus COVID-19 podemos seguir jugando a Pokémon GO ya que sus desarrolladores han añadido nuevas funciones para que no tengamos que salir de casa. Una gran ayuda y mensaje para las personas.