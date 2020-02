Taylor Swift golpea al machismo en su nuevo video

La cantante Taylor Swift estrenó este jueves el nuevo videoclip de ‘The Man’, en contra del machismo.

En el audiovisual, que fue dirigido, escrito y protagonizado por ella misma, aparece “el hombre” elegantemente vestido que, en distintos escenarios, abusa de su poder y celebra con egocentrismo actividades que normalmente son aplaudidas por los demás varones.

Ante esto, al final del clip se muestra cómo la protagonista en realidad es la propia Taylor Swift caracterizada de “el hombre”.

Durante el transcurrir de las escenas, podemos observar cómo Taylor también agregó hechos personales, como en la escena donde “el hombre” orina en una pared grafiteada del subterráneo, en donde se alcanza a leer el título de sus antiguos álbumes junto a un cartel colocado en el lado derecho que no permite los “scotters” en el lugar, y del lado izquierdo un póster de “Mr. Americana”, en honor a su documental recién estrenado en Netflix.

Agradecida

A través de redes sociales, la intérprete de ‘Lover’ agradeció a los participantes y a sus seguidores por apoyar su música durante años y ser parte de su debut como directora de un audiovisual.

“¡Es genial que sean parte de esto! Gracias @jaydenbartels y @dominic_toliver por sus sorprendentes e hilarantes reacciones, y @loren su mirada realmente fue increíble. Mi padre haciendo su debut como “árbitro no impresionado” es un recuerdo que siempre apreciaré. Gracias a todo el elenco y al equipo por ayudarme a convertirme en el hombre que siempre supe que podía ser”, escribió.

‘The Man’ contó con la participación de Dwayne Johnson, para prestar su voz al protagonista trajeado.

No es la primera vez que Swift toca temas polémicos de actualidad, pues en el video de su sencillo ‘You Need To Calm Down’, la cantante pide respeto a la comunidad LGBTTIQ, mismos que reconocerán su apoyo al anunciar que le será otorgado el Premio Vanguard en los GLAAD media Awards el próximo 6 de abril.