Taxistas preocupados ante incremento de S/ 2.50 en la tarifa del combustible

Atención. Este viernes, en un reporte de Exitosa, se pudo recoger el reclamo de taxistas quienes se muestran preocupados por el reciente incremento anunciado por Petroperú de aumentar S/ 2.50 a la tarifa del combustible en los mercados locales del Perú.

Como se recuerda, los precios de los combustibles han venido subiendo en los diferentes establecimientos debido a la venta internacional del petróleo que se ha venido encareciendo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En un reporte desde La Victoria, se pudo comprobar que efectivamente el precio se ha aumentado desde hoy en horas de la mañana y el aproximado sería de 2 soles con cincuenta centavos.

“Hoy las cosas vienen subiendo, no solo la gasolina, también otros productos y a nosotros como taxistas esto ya no nos conviene. Hoy llego y me sorprendí con el precio, y esto nos perjudica a los conductores”, comentó un chofer a Exitosa, quien se ve directamente afectado porque los ingresos diarios son más bajos.

También puedes leer: Beder Camacho, asesor presidencial, tuvo un lapsus en vivo al afirmar que tiene la “conciencia cochina”

Por su parte, la petrolera estatal Petroperú anunció que a partir de hoy elevaron los precios de las gasolinas, diésel, residuales, y GLP.

El incremento a nivel mayorista es de entre 5 % y 13%, dependiendo del tipo de combustible.

Las mayores alzas las registran el diésel B5 S-50 (vehicular) y los gasoholes, mezcla de gasolina y alcohol en distintas proporciones.

Hoy se observó que el gashol de 90 está 19.59, de 95 a 20.39, el de 97 a 20.99 y el GLP a 9.05 por galón.

En el caso del diésel B5 S-50 el incremento de precios es de 13%, pasando de S/ 13.50 a S/ 15.26 en mayoristas.

También puedes leer: Gabriel Boric no considera a Pedro Castillo un referente de la izquierda latinoamericana, dice periodista chileno

MÁS EN EXITOSA: