Taxista traslada sin saber a sujeto que llevaba una maleta con droga y termina preso

Luis Alberto García Urquia es un padre de familia y taxista que cumple ahora 9 meses de prisión preventiva por presunto tráfico ilícito de drogas. El caso comenzó cuando, en un día común de trabajo, trasladó sin saber a un hombre que llevaba una maleta con 11 kilos de marihuana desde el paradero Atocongo, San Juan de Miraflores, Lima.

“La policía me dijo que mi esposo estaba detenido por llevar a un pasajero con drogas. Toda desesperada contesté para que me digan donde estaba. La policía me dijo que me calme, que mi esposo estaba en la DIRANDRO, ahí lo vi sentado, enmarrocado, siendo inocente”, cuenta entre lágrimas Magaly Sandoval, esposa de Luis, en Exitosa.

Horas previas a la llamada, Efraín Mendoza Guillén había tomado el taxi de Luis García desde el Mall del Sur. El joven procedente de Ayacucho subió al auto con una mochila llena de ropa y con otra maleta con clave y candado, la cual colocó en la parte posterior del vehículo.

“Apareció un patrullero y le dijo al chófer que se estacione. El policía me preguntó de donde era, que muestre mi DNI, pero les dije que era de Ayacucho y que me habían robado mi DNI. Me preguntaron qué había en mi mochila, les dije que era ropa. Me preguntaron qué había en la maleta, pero estaba con clave y yo no sabía la contraseña“, dice la manifestación de Efraín Mendoza, un joven que dice haber sido contratado por su amigo Rafael para trasladar la maleta por S/300.

“La policía rompió el candado con el desarmador del chofer y cuando vi [la droga], me fui corriendo. La policía me chapó a dos cuadras, me dispararon y me llevaron a la DEPINCRI. La maleta era de un amigo, era de Rafael“, continúa el testimonio de Efraín Mendoza.

Más adelante, el presunto burrier Efraín Mendoza reiteró ante las autoridades no saber sobre el contenido de la maleta y que no conocía al taxista Luis García Urquiza, a quien solo vio la noche que tomó el servicio en la vía pública.

De acuerdo con Jhony Martel, secretario de defensa de la Federación de Taxistas, el fiscal a cargo del caso confundió la declaración de Efraín Mendoza con la de Luis García, haciendo que la jueza Bertha Sánchez Vargas dicte prisión preventiva contra el taxista, quien está debidamente registrado ante la ATU.

“A todos los compañeros taxistas: esto nos puede pasar a cualquiera. Nosotros venimos apoyando al compañero, es un amigo personal. Él trabaja en el paradero Atocongo y todos los compañeros dan fe que es una persona de bien, que es una persona que tiene familia como cualquiera”, manifestó Martel.

La familia de Luis García, sus amigos y un gran grupo de taxistas se congregaron esta mañana a las afueras de Radio Exitosa, en Chorrillos, para manifestarle su apoyo, esperando que el Poder Judicial haga justicia con el padre de familia, quien incluso permanece en el centro de aislamiento temporal del ex penal San Jorge por haberse contagiado de COVID-19.

“Mis hijos me preguntan por él, yo les digo que está trabajando, que hay que esperar. No sé qué hacer. Mi esposo es inocente y sale a trabajar todos los días. El día que fui a recoger su ropa, el policía a cargo me dijo ‘nada incumpla a su esposo, pero no sé por qué le han dado prisión preventiva'”, lamentó Magaly Sandoval.

