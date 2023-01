Tania Ramírez a Salas Arenas del JNE: “Usted permitió competir a una plancha incompleta, mientras excluía a otros”

La congresista por la bancada de Fuerza Popular, Tania Ramírez, expresó su opinión frente a las declaraciones del titular del JNE, Salas Arenas, sobre lo que pretende hacer el Congreso de la República al querer recortar el mandato a los líderes de las instituciones electorales. En ese sentido, le reprochó que haya permitido que se “inscriban planchas incompletas” y “excluyera a otros”.

La parlamentaria Tania Ramírez, comenzó su publicación, rechazando las declaraciones de Salas Arenas para un diario local donde sostenía que “no corresponde agredir la autonomía de organismos electorales constitucionalmente protegidos”. Ante ello la parlamentaria de Fuerza Popular, arremetió diciéndole que la JNE no estuvo, ni estará, a la altura de lo que el país necesita.

“No corresponde Sr. J. Salas del Jurado Nacional de Elecciones es que Ud. dirija al JNE que no estuvo, ni estará a la altura de lo que el país requiere”, sostuvo en primer momento la legisladora.

Asimismo, reprochó que Salas Arenas haya permitido la inscripción de partidos con cuestionamientos y que “excluya a otros”, vislumbrándose injusticia electoral.

“Ud. permitió competir a una plancha incompleta, a un candidato que no declaró empresa, mientras excluía a otros y se negó a administrar justicia electoral”, respondió Tania Ramírez a las declaraciones de Salas Arenas para un medio local.

