Este sábado, un soldado inició un tiroteo en los interiores de un centro comercial ubicado en la ciudad de Nakhon Ratchasima, en Tailandia, donde mató a 21 personas y dejó a 46 heridas.

A través de un video difundido en las redes sociales, el autor del crimen fue identificado como Jakraphanth Thomma, quien robó un vehículo de su base para llegar al centro comercial con un rifle en la mano.

Luego de un ataque contra sus compañeros militares, el hombre empezó a disparar contra varias personas y se mantuvo en un recinto con 16 rehenes. Durante la masacre, el sujeto había publicado fotografías sobre el ataque, además de transmisiones en vivo a través de su cuenta de Facebook, por lo que fueron eliminadas.

Posteriormente, hubo una explosión e incendio en una cantina por la deflagración de una bomba a causa de los disparos. Al parecer el criminal habría planeado el acto, ya que en sus redes sociales publicaba mensajes políticos de venganza.

Ante el suceso, las autoridades junto con el Ejército llegaron al lugar de los hechos para calmar la situación. Sin embargo, con la ayuda de la madre del tirador aún esperan capturar al hombre en el centro comercial.

CCTV footage of the gunman in the Terminal 21 mall at 6,15pm #KoratShooting pic.twitter.com/JetnsPTgIm

— Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) February 8, 2020