Tacna: Transportistas rechazan subsidio de combustible otorgado por 30 días

La cuarentena y las restricciones de movilidad de las personas hicieron que el transporte se viera afectado en la reducción de pasajeros por la pandemia del Covid-19.



“Nosotros como trabajadores del día a día hemos perdido en esta cuarentena. El problema es que cuando no había cuarentena, la cuenta era 120 soles , el chófer ganaba 70 u 80 soles, lo cual ahora por la cuarentena el dueño gana la mitad que es 60 soles y el chófer gana 30 soles, tenemos familia, tenemos que pagar al banco. Aparte el mantenimiento de los carros no baja, el aceite y el petróleo no bajan. Nosotros ganamos a veces 20 soles porque hay competencia“, indicó un chófer.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones dispuso el jueves 15 la entrega de subsidio económico en combustible para cubrir los costos de operación de las empresas de transporte público.

El gerente de Transporte de la Comuna Provincial, Edilberto Jarros, declaró que en Tacna existe 111 empresas de transporte urbano e interurbano, de las cuales 1200 unidades están al servicio de la ciudadanía.

“El gobierno ha previsto un presupuesto en tema de subsidio, a Tacna le ha tocado 1 millón 600 soles aproximado, de los cuales esto comprende a la contratación de personal para que este subsidio sea bien distribuido en combustible. Nosotros tenemos el Decreto de Urgencia 079-2020″, indicó Jarra.

Este monto no solo iba a ser para los transportistas, sino que iba a generar puesto de trabajo para hacer cumplir los siguientes requisitos.“Estas empresas están establecidas en el Decreto de Urgencia, en el artículo 5, y se pide tener habilitado el RUC, contar con personal que trabaja en planilla, estar habilitados en la Municipalidad y por último no tener sanciones“, indicó el Gerente de Transporte Edilberto Jarra.

Se conoció que el subsidio solo será otorgado por 30 días, lo que generó el rechazo de los transportista, porque indicaron que los ciudadanos exigirán el restablecimiento de los pasajes, cuando solo se recibirá el subsidio por un mes.

