Sutep anuncia gran marcha nacional para este martes 28 de junio

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) convocó a una gran marcha nacional para este martes 28 de junio, para demandar la solución de sus reclamos y las promesas que aún no cumple el presidente Pedro Castillo. No obstante, precisaron que no habrá suspensión de clases.

Mediante un comunicado, el gremio señaló que el sector de Educación “es uno de los más golpeados por la indiferencia y la negativa de este Gobierno de asignarle el 6 % del PBI para solucionar sus problemas y los del magisterio nacional”.

“Los maestros que dieron respaldo electoral a este Gobierno saldrán en movilización nacional porque nuestros alumnos han retornado a escuelas con infraestructuras que ponen en riesgos sus vidas, no reciben el complemento alimentario que requieren y, además, ahora, son víctimas de la violencia por pandemia y sin contar con la ayuda psicólogos como manda la ley”, agregan en su pronunciamiento.

También puedes leer | Katherin Ampuero sobre PL que penaliza a jueces y fiscales por revelar información: “Busca amordazar”

Entre otras cosas, también demandaron en la mesa de negociación colectiva, aumento de remuneraciones, nombramiento en plazas orgánicas, la realización del examen de ascenso docente, nombramiento anual de auxiliares, pago del 100 % de la CTS, atención urgente a la educación intercultural, y aumento de pensiones para cesantes y jubilados.

Finalmente, recalcaron que la jornada se realizará en cumplimiento de todas las medidas y “que ya no confían en un Gobierno que no respaldó leyes aprobadas por el Congreso en favor del Magisterio, muchas de ellas iniciativa del SUTEP, logradas después de décadas de lucha constante”.

Más en Exitosa