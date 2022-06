Los son las víctimas cuando ocurre violencia en el hogar y eso queda nuevamente demostrado con el testimonio que dio la excongresista Susy Díaz al programa “Magaly TV la firme” cuando contó que su nieto fue testigo de todos los maltratos que sufrió su madre, Florcita Polo Díaz de manos del cantante Néstor Villanueva.

Según la también exvedette, el hijo mayor de Flor y Néstor actualmente padece problemas de salud ante todos los problemas que atravesaron sus padres.

Díaz dijo que su nieto le contó que Néstor le pegaba a Flor, y que la psicóloga le preguntó y él dijo que sí. Susy contó el daño que ha causado en el menor el haber sido testigo de la violencia doméstica en su hogar.

“Él no quieren ver a su papá y mi nieto está quedado nervioso, tartamudea, pero ya se está arreglando su forma de hablar (…) Cuando no se acuerdan de Néstor están felices”; contó la exvedette.

Ante las declaraciones de la excongresista, Néstor Villanueva llamó al programa de Magaly Medina para enfrentar las palabras de su exsuegra. “Siento tanto todo esto (…) quisiera entender por qué tanto daño si nosotros ya no estamos desde diciembre”, respondió.

La mamá de Florcita ante esto, no se quedó callada y no toleró que el cantante quiera victimizarse y sostuvo: “¡A mi nieto mayor lo estás volviendo tartamudo de tanta violencia”, dijo.

Ya Florcita Polo en el programa ‘Dilo Fuerte’ contó que el músicola amenazaba.

“¿Por qué sigues conmigo si me haces sufrir tanto? Mi felicidad tal vez no es contigo, no seas tan injusto conmigo. Los hombres machistas a veces te dicen que ‘nadie te va a querer con hijos’ (…)”, confesó.

