Suspenden dos semanas a Whoopi Goldberg por comentario sobre el Holocausto

La cadena ABC News suspendió a la presentadora de “The View”, Whoopi Goldberg, durante dos semanas tras ofrecer polémicas declaraciones en su programa sobre el Holocausto.





“Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, dijo el presidente de ABC News, Kim Godwin, en un comunicado. “Toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos”, agregó.

Goldberg hizo sus declaraciones en el programa matutino The View el lunes, cuando se comentaba la Jornada Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Durante el programa se discutía la prohibición de “Maus”, una novela gráfica sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, por una junta escolar en Tennessee que citó como razones escenas de desnudez y el uso de palabrotas. El libro ha ganado un Premio Pulitzer.

Goldberg dijo: “Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial”.

Poco después arreciaron las críticas y, esa misma noche, Goldberg se disculpó por Twitter y el martes hizo lo mismo

“Dije que el Holocausto ‘no es un hecho racial sino de la inhumanidad del hombre para con el hombre’, el Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío por los nazis, que los consideraban una raza inferior’. Reconozco mi error”, dijo Goldberg.