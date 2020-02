Susel Paredes, la exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, utilizó sus redes sociales para arremeter contra los que ofendieron a la actriz Anahí de Cárdenas en el programa ‘Mujeres al mando’, conducido por Cathy Sáenz y Karen Schwarz.

“Gente estúpida, sin criterio”, indicó Paredes a través de su cuenta de Twitter.

Cathy Sáenz tomó radical decisión tras desatinados comentarios

Es importante mencionar que en una secuencia del programa que conducen en Latina, las conductoras Cathy Sáenz y Karen Schwarz tuvieron desatinados comentarios al referirse al look de Anahí de Cárdenas, quien actualmente viene soportando fuertes quimioterapias debido al cáncer de mama que atraviesa.

“El look de Anahí, que usa este pañuelo con el saco encima y un vestido ¿va o no va?”, preguntó la exproductora de “Esto es guerra” y “Combate”. La respuesta de la estilista invitada también causó polémica: “Me gusta el turbante y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas. Pero el saco no, es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, comentó Danitza García.