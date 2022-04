Susel Paredes sobre PL para adelanto de elecciones: “Ese debate no se puede rehuir, he hecho mía la propuesta”

La congresista Susel Paredes se pronunció en sus redes sociales sobre el retiro del proyecto de ley que tenía como finalidad recortar el mandato presidencial y congresal para que se le dé paso al adelanto de elecciones generales, y afirmó que este debate no se puede “rehuir”, por ello tomó la decisión de hacer suya la propuesta.

“El PL 1893 para adelantar las elecciones generales al que me iba adherir, fue retirado por su autor. Ese debate no se puede rehuir. He hecho mía la propuesta de Ley para ver quién es quien con respecto al tema. La ineptitud y la confrontación debe parar. Por el Perú vámonos todos ya.”, manifestó Paredes en su cuenta oficial de Twitter.

El PL 1893 para adelantar las elecciones generales al q me iba adherir, fue retirado x su autor. Ese debate no se puede rehuir. He hecho mía la propuesta de Ley para ver quién es quien con respecto al tema. La ineptitud y la confrontación debe parar. Por el Perú #VámonosTodosYa👊 pic.twitter.com/i6ga3y9T6C — Susel Paredes (@suselparedes) April 30, 2022

Retiran proyecto de Perú Libre para adelanto de elecciones generales

Cabe recordar que, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, retiró su firma del proyecto de reforma constitucional que fue presentado por su compañero, el parlamentario Pasión Dávila, y que tenía como objetivo recortar el mandato presidencial y congresal para darle paso al adelanto de elecciones generales.

Luego de ello, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, procedió a dar por retirado el proyecto de ley 1893/2021-CR ya que la propuesta no cumplía con el requisito de tener el respaldo de no menos de seis parlamentarios, incluido el portavoz de la bancada.

