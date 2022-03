Susel Paredes sobre Ministro Condori: “La salud necesita una persona capaz, un gestor, no un charlatán”

La congresista de la bancada del Partido Morado, Susel Paredes, se pronunció acerca de la moción de censura en contra del ministro de Salud, Hernán Condori, que fue presentada por el parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, y respaldada por los miembros de las bancadas de Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, entre otros.

En ese sentido, la legisladora señaló que el titular del sector Salud deberá de ser removido de su cargo, debido a que dicha cartera necesita de una persona “capaz” de implementar medidas en beneficio de los peruanos, con el objetivo de enfrentar los diversos problemas ocasionados por la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, consideró al ministro Condori como un “charlatán” y señaló que la moción en su contra no fue impulsada por ser una persona que conoce la realidad de las personas con escasos recursos o que visita las diferentes regiones del país para escuchar las demandas de la población, sino por sus conocimientos y su capacidad de realizar las tareas del Ministerio de Salud (Minsa).

“No es que sea del pueblo (lo somos todos), no es que conozca la realidad de los pobres (la conocemos muchos), o que se ensucie los zapatos (no lo hace él solo), es porque la salud necesita una persona capaz, un gestor, NO un charlatán sin capacidad. Por el Perú. Fuera Ministro Condori”, manifestó la congresista Paredes a través de su cuenta de Twitter.

No es que sea del pueblo (lo somos tod@s), no es que conozca la realidad de los pobres (la conocemos much@s), o que se ensucie los zapatos (no lo hace él solo), es pq la salud necesita una persona capaz, un gestor, NO un charlatán sin capacidad. Por el Perú. #FueraMinistroCondori — Susel Paredes (@suselparedes) March 31, 2022

También puedes leer: Óscar Ugarte sobre ministro Hernán Condori: “Lo racional es que la mayoría del Congreso vote por la censura”

Cabe señalar que, este jueves 31 de marzo, el Pleno del Congreso debate la moción de censura en contra del funcionario Condori Machado, quien fue interpelado por la mayoría del Parlamento el pasado jueves 16 de abril.

Como se recuerda, el parlamentario Bazán indicó que promovió dicha medida, debido a que el ministro “no merece estar en el cargo”, porque no ha “demostrado capacidad” para liderar el Minsa.

“Hernán Condori Machado tampoco ha demostrado capacidad para el ejercicio del cargo. Así, de una revisión de la hoja de vida y experiencia en gestión de la salud pública, se aprecia que el señor ministro de Salud fue designado como director regional de Salud en Junín el 2 de enero del 2020 y se mantuvo en el cargo hasta el 8 de enero del mismo año. En dicha oportunidad fue removido del cargo por falta de idoneidad para ejercer el cargo”, se lee en el documento.

Más información: