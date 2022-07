Susel Paredes sobre Edwin Martínez: “Es bien faltoso. Hace tres días aludió a los testículos de mi papá”

En entrevista con Exitosa, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, se refirió al incidente que ocurrió entre los parlamentarios Martha Moyano y Edwin Martínez, diciendo de este último que es un “faltoso”.

Durante el diálogo con Karina Novoa, en el programa ‘Informamos y Opinamos’, la legisladora dijo que los calificativos de ‘burro’ que intercambiaron los diputados en el pleno del Congreso de la República es la razón por la que la opinión pública rechaza al Legislativo. Además, contó sobre otro incidente que envuelve al congresista de Acción Popular, esta vez, con su persona, pues la ofendió haciendo referencia a partes intimas del fallecido padre de Paredes.

“Por eso es que la gente nos rechaza, porque nosotros tenemos que ir, más bien, a hacer docencia política. ¿Cómo vamos a tratarnos de ‘burros’, que le pasa al señor? Lo que pasa es que el congresista Martínez es bien faltoso, a mí me ha faltado el respeto hace tres días aludiendo a los testículos de mi papá, imagínese el nivel”, manifestó.

“Ni en las cantinas que he cerrado en las faldas del cerro, nunca me han dicho una alusión de ese calibre, y en el Congreso me dicen esa barbaridad”, añadió de forma colérica la congresista.

Cabe destacar que Martínez, también en plática con Exitosa, evitó responder la acusación de su colega congresal, indicando que si Susel Paredes fuese un varón “sí la pondría en su sitio”.

Mientras que, por el incidente con la parlamentaria de Fuerza Popular en el hemiciclo, dijo que el término ‘burro’ es parte de un “dicho popular” que se utiliza en la ciudad de donde es natural, Arequipa.

“Entonces me he comportado de acuerdo a como se comportante muchos congresistas. […] Es un dicho popular”, respondió Martínez al acusar a ciertos congresistas fujimoristas de golpear sus curules cuando él y otros colegas de la oposición toman la palabra en el pleno.

