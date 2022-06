Susel Paredes sobre Dimitri Senmache: “Probablemente se votará por la censura”

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, se refirió a la moción de censura presentada por el Congreso de la República hacia el ministro del Interior, Dimitri Senmache, en donde considera que hay una gran posibilidad que se reprenda al funcionario este lunes, debido a las acusaciones en su contra.

En declaración hacia los medios de comunicación a las afueras del hemiciclo, la diputada dijo entender como intolerable que aún no se dé con el paradero del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, la cual es una de las tareas no cumplidas por Senmache y una de las razones principales por las que se pide su censura.

“Es inadmisible que no se le encuentre a Juan Silva. Especialmente, ese caso me atormenta porque cuando nadie me hacía caso yo estaba detrás de Silva. Entonces, nuestra Policía es eficiente, es profesional (…) [Pero] no es posible que no lo encuentren. Hay S/. 50 mil para que lo encuentren. Entonces, yo quiero explicaciones”, dijo la legisladora.

“El ministro ha señalado que está desplegando todas las fuerzas policiales, pero no lo encuentran. Entonces, estoy muy preocupada por eso. Estaré tomando una decisión la próxima semana. Probablemente en el próximo pleno se votará por la censura”, añadió.

LA MOCIÓN DE CENSURA

La bancada de Fuerza Popular logró las firmas requeridas para presentar a mesa de partes del Congreso una moción de censura contra Dimitri Senmache por la “responsabilidad funcional, inacción y desidia para ubicar y capturar a los prófugos de la justicia”.

El documento lleva las rúbricas de 35 legisladores, la mayoría de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, además de Karol Paredes (Acción Popular), Kira Alcaraz (Somos Perú), Gladys Echaíz y Roberto Chiabra (ambos de Alianza Para el Progreso).

En esa línea, el titular del Mininter es acusado de ser el responsable político de la fuga de Juan Silva, de quien se desconoce su paradero desde el 7 de junio. También se le sindica por la “inacción y desidia” para capturar al exsecretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco y Fray Vásquez, este último sobrino del presidente Pedro Castillo.

