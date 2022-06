Susel Paredes sobre comisión que investigó elecciones 2021: “Han gastado casi S/ 200 mil para no tener una conclusión”

En entrevista con Exitosa, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, se refirió al archivamiento del informe que presentó la comisión especial que investigó el supuesto fraude en las elecciones generales de 2021.

También te puede interesar: Congreso aprueba levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria para funcionarios

Durante el diálogo con Karina Novoa, en el programa ‘Informamos y Opinamos’, la legisladora criticó que el grupo de trabajo, encabezado por Jorge Montoya (Renovación Popular), gastó más de “200 mil soles” para realizar la investigación y, a pesar de ello, no se presentó una conclusión determinante que sustente las supuestas irregularidades en los comicios.

“La comisión no tiene ninguna conclusión determinante que diga que hubo fraude; por lo tanto, no hay nada que discutir […]. Se han gastado casi 200 mil soles para no tener ninguna conclusión determinante”, cuestionó.

Paredes estimó que, pese a que la comisión investigadora ha pedido una reconsideración del voto, es probable que se vuelva a rechazar el informe.

“Ahora, ellos han pedido una reconsideración que se votará en su momento, yo creo que tampoco va a proceder y el informe del fraude (electoral) se archivará”, indicó.

También te puede interesar: Jorge Montoya: Yo nunca he hablado de fraude, sino de irregularidades en Elecciones 2021

Asimismo, la congresista del Partido Morado consideró que el Parlamento, en vez de esforzarse en investigar las elecciones del año pasado, debió redoblar la fiscalización a la gestión del presidente Pedro Castillo.

Acotó que se debió censurar en su momento al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien ahora está como prófugo de la justicia, y no esperar a que el mandatario lo restituyera.

“No han hecho eso (se refiere a la fiscalización), más bien han protegido, en el momento inicial, a Juan Silva cuando era un pequeño ‘chupo’ y ahora es una organización criminal gigante. Esa es mi opinión”, puntualizó.

Otras noticias en Exitosa: