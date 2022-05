Susel Paredes sobre Asamblea Constituyente: “Ese proyecto está condenado a morir”

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) aseveró este martes que el proyecto de ley que plantea llevar a referéndum la posibilidad de instaurar una Asamblea Constituyente no se aprobará en la Comisión de Constitución del Congreso, que preside la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular).

“El proyecto de Asamblea Constituyente no va a pasar de la Comisión de Constitución. Ese proyecto está condenado a morir, es la crónica de un archivo anunciado, por [la Comisión de] Constitución no pasa. Ya, busquemos otra salida. No estemos perdiendo tiempo y entreteniéndonos en debatir eso”, dijo en entrevista para Exitosa.

La legisladora también denunció que el sector de la derecha estaría utilizando la iniciativa del Poder Ejecutivo “para asustar a la población” con el posible cambio de la Constitución, pese a que saben que no existen los votos para que el proyecto se apruebe.

Consultada por su posición sobre el cambio de la Carta Magna, que reemplace a la de 1993, indicó que la convocatoria a una Asamblea Constituyente no resolverá la actual crisis política.

“Las crisis políticas se resuelven con soluciones políticas. Una Asamblea Constituyente es una construcción jurídica a largo plazo, no va a resolver esta crisis política“, sostuvo.

Por el contrario, la parlamentaria propone el adelanto de elecciones generales para resolver el panorama actual. No obstante, precisó que antes se deben cambiar normas “para que la gente se pueda defender de los malos presidentes”.

“Necesitamos un mecanismo para defendernos de los presidentes corruptos, narcotraficantes, que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Necesitamos modificar el artículo 117 de la Constitución. Esta bien el adelanto de elecciones, pero en el entre acto tenemos que cambiar algunas normas”, sostuvo.

Comisión de Constitución verá hoy el proyecto

La Comisión de Constitución del Parlamento, presidida por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), revisará hoy el proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo sobre una eventual instalación de una Asamblea Constituyente.

La sesión se realizará a partir de las 9:30 horas en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo. Además, contará con la participación del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres.

