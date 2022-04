Susel Paredes sobre ampliación de inscripción a precandidatos: “No se puede retroceder sobre eso”

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, se pronunció en contra del proyecto de ley que permite al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ampliar el plazo para que los precandidatos de los diferentes partidos políticos puedan participar de las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

Asimismo, consideró dicha iniciativa legislativa como “una falta de respeto a las personas que han cumplido con la norma y cronogramas”. La legisladora informó que al aprobar dicha medida se debe de contar con un presupuesto y que si el Gobierno desea implementar otras medidas no habrá dinero.

“Los procesos electorales son de etapas preclusivas, eso quiere decir una etapa ‘mata’ a la otra y a la otra. Entonces no se puede retroceder sobre eso. Finalmente, quiero decir que hay un presupuesto para eso. No va a haber plata si es que quieren hacer otras cosas, si quieren ampliar el proceso”, declaró la parlamentaria Paredes.

Además, informó que la medida no fue revisada por ninguna comisión del Congreso de la República y señaló que, en sesiones anteriores, también se tuvo problemas con proyectos que no han sido analizadas por los grupos de trabajo y han sido aprobadas de manera directa por los miembros del Legislativo.

“El partido ya comenzó. Ya estamos prácticamente en el segundo tiempo, y ahora van a entrar nuevos jugadores que no están inscritos en la mesa. No puede ser, señor presidente, (…) por respeto a los ciudadanos y ciudadanas que han presentado sus candidaturas, y ahora resulta que van a entrar otros (que) no cumplieron con el cronograma”, manifestó.

Cabe señalar que, el pleno del Congreso aprobó la iniciativa 1756 con 83 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. Este proyecto del congresista de Acción Popular, José Arriola, busca la ampliación de la presentación de lista de candidatos a los comicios internos.

