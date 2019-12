Susel Paredes: ¿Qué dijo sobre la alcaldía de Lima?

Susel Paredes, la exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, declaró que continuará en la política hasta el último día de su vida y confesó sus aspiraciones en el sector público.

“Me gustaría ser alcaldesa de Lima, no descarto que vaya a postular, no descarto nada, los políticos somos ambiciosos, me encantaría el reto de Lima”, dijo Paredes.

Con respecto a su salida de la Municipalidad de La Victoria, explicó que ya cumplió su ciclo y ahora tomará un nuevo reto: La Municipalidad de Magdalena del Mar.

“Susel se suma a nuestro equipo de trabajo este 2020 para aportar al distrito con su profesionalismo y experiencia en esta importante área de trabajo”, manifestó el burgomaestre de Magdalena.