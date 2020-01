Susel Paredes llamó “descarada” a Martha Chávez tras polémicas declaraciones

Susel Paredes, la exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, llamó “descarada” a la excongresista por Fuerza Popular, Martha Chávez, tras afirmar que “un imputado tiene derecho a mentir” en referencia a Keiko Fujimori.

La fujimorista fue consultada sobre los aportes recibidos por Keiko Fujimori y que no fueron reportados por el partido naranja. “Un imputado tiene derecho a mentir, a guardar silencio para salvar su propia responsabilidad. Ella no dijo que no hubiera recibido ese dinero, pero esos son fondos lícitos […] ¿Por qué hasta ahora no se produce una acusación formal? Porque no tienen materia”, indicó Chávez a Perú21.

Es importante mencionar que luego de once audiencias, el juez Víctor Zúñiga, quien está a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, decidió dictar 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien actualmente es imputada por el delito de lavado de activos, tras presuntamente haber recibido aportes ilícitos para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.