Susel Paredes: “Le pido perdón a la gente por los malos congresistas que también son responsables de esta crisis”

Este viernes, en entrevista con Exitosa, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, hizo un mea culpa y pidió perdón en nombre del Parlamento por las malas decisiones de algunos de sus colegas. Esta situación, según dijo, hace responsable a dicho poder del Estado de la crisis política que vive el país.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, Paredes se refirió a la última encuesta de Datum, la cual revela que la desaprobación del Poder Legislativo se elevó a 82%.

“Yo no sé que [clase de] oposición es esta que le da la confianza al gabinete. Si eres oposición, no se la das. [Que la oposición] no hace lo que dice, es verdad. He visto congresistas que se han mandado discursos como si fueran a votar en contra de darle la confianza y después se la han dado. Votan al revés de lo que dicen. No es un congresista, son varios, y a la hora que argumentan dicen una cosa y después, votan en contra de lo que argumentan”, declaró en nuestro medio.

Paredes cerró su opinión de esta manera: “Le pido perdón a la gente por los malos congresistas que también son responsables de esta crisis“.

En esa línea, destacó parcialmente el proyecto de ley de su colega de Avanza País, Adriana Tudela, quien propuso recortar de cinco a dos años y medio el periodo parlamentario, así como la reelección de congresistas.

“La gente odia al Congreso, eso está estadísticamente probado. A mí no creo que me odien tanto porque yo estoy tratando de decir las cosas siempre, denunciando a mis propios compañeros y por eso a veces se molestan. La gente nos odia porque no tienen control sobre nosotros. Qué pasaría si a mitad de mandato nos toman examen y a los dos años y medio se van los que han trabajado mal, no todos, cosa que se sienten controlados”, manifestó.

Y reiteró: “Yo creo que si a mitad de mandato le consultas a la gente: ¿usted está de acuerdo contento con su congresista? Ahí le pones el número del que apruebas y el número del que quieren que se vaya. Entonces el pueblo tendría la sensación de que nos tiene controlados“, puntualizó en Exitosa.

