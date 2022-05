Susel Paredes increpa a Alejandro Cavero: “Estás muy joven para ser mentiroso”

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, en entrevista con Exitosa, se dirigió al parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, y afirmó que es “muy joven para ser mentiroso”.

En diálogo con Nicolás Lúcar en ‘Hablemos Claro’, Paredes leyó la publicación en redes sociales que realizó Cavero, donde la cuestionó por solicitar un adelanto de elecciones cuando – presuntamente – los de su partido le dieron la confianza al gabinete de Guido Bellido y Torres Vásquez, y votaron contra la vacancia.

“Por favor Susel Paredes, ustedes fueron los que le dieron la confianza al Gabinete Bellido y Vásquez y votaron en contra de la vacancia. Cuando tuvieron la oportunidad de acabar con esto los morados se hicieron cómplices“, expresó el congresista Alejandro Cavero en su cuenta oficial de Twitter.

Por favor @suselparedes, ustedes fueron los que le dieron la confianza al Gabinete Bellido y Vasquez y votaron en contra de la vacancia. Cuando tuvieron la oportunidad de acabar con esto los morados se hicieron cómplices. https://t.co/YdQ7dzdz5m — Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) May 3, 2022

En ese sentido, la parlamentaria morada le dijo a Cavero que es muy joven para ser mentiroso y aclaró que su voto fue por la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“¿Por qué no revisan los votos? Yo no voté ni por Guido Bellido ni por Torres, yo voté por Mirtha Vásquez. No mientas Alejandro, muy joven para ser mentiroso”, expresó Paredes.

Además, Susel indicó afirmó que “ninguno de los tres votó por el gabinete de Bellido. Más bien, ellos no quieren interpelar a los ministros, no votan“.

