Susel Paredes en contra de castración química para violadores: “No sirve para nada”

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) se mostró en contra del proyecto de ley que establece la castración química para violadores de menores, adolescentes y mujeres.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora consideró que esta medida no tendrá efecto sobre las personas que cometan este delito. Indicó, además, que el Gobierno debe proponer medidas de “prevención” antes que “populismo penal”.

“La violación de menores tiene pena de cadena perpetua, pero eso no disuade, las denuncias crecen. La pena de muerte o la castración química no solo no tienen efecto, sino que son posteriores a la violación. En lugar de tanto populismo penal, hablemos de prevención y educación“, escribió.

La parlamentaria también consideró que el procedimiento de castración química “no servirá para nada”, pues el delito de violación ” no es un tema de deseo sexual”.

“La castración química no sirve para nada, la violación sexual es un tema de poder sobre la víctima, no es un tema de deseo sexual. No se hace política usando el dolor de las víctimas“, aseveró.

Castración química

Este último lunes, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Félix Chero, afirmó que acudirá al Congreso para sustentar y defender el proyecto de ley sobre castración química que será debatido próximamente en Consejo de Ministros.

El proyecto de castración química se dio luego que un hombre de 48 años secuestrara y violara a una menor de tres años la semana pasada en la ciudad de Chiclayo.

