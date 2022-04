Susel Paredes cambia de parecer y ahora respalda la vacancia de Pedro Castillo

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, ha cambiado de parecer y ahora anuncia que sí respalda la vacancia del presidente Pedro Castillo, debido a la negativa del jefe de Estado de renunciar al cargo y por los casos de corrupción en los que estaría implicado.

También te puede interesar: Poder Judicial evalúa hoy pedido de prisión preventiva para Bruno Pacheco y los sobrinos de Pedro Castillo

Durante el diálogo con Karina Novoa en ‘Informamos y Opinamos’, la congresista recordó que, inicialmente, estaba en contra del mencionado mecanismo. Pero – a su parecer – ahora no queda otra opción más que apostar por la destitución presidencial desde el Parlamento.

“Estoy en contra de la vacancia porque me parece que es una figura que no corresponde jurídicamente, pero como en este momento no hay otra salida ahora sí estoy a favor de la vacancia”, manifestó.

“Cada día hay más pruebas de corrupción contra el presidente, porque la incapacidad ya está probada”, agregó

Tras calificar de tontería la moción que exhorta al jefe de Estado a renunciar, Paredes afirmó que Castillo Terrones es “terco” y no presentará su renuncia al cargo.

También te puede interesar: Es el sentir del pueblo: Dirigenta de Tarma reiteró su pedido al presidente Castillo para que se aleje de Vladimir Cerrón

“Ayer la congresista Amuruz presenta una moción para solicitarle al presidente que renuncie, eso es una tontera porque es obvio que el presidente no va a renunciar. Hemos perdido dos horas en esa tontería”, señaló.

Aunque ahora respalda la destitución del mandatario, la congresista del Partido Morado reconoció que la oposición congresal quemó la figura de la vacancia al presentar dos mociones “mal hechas”. Por lo que, dijo, ahora urge que los partidos políticos con representación en el Parlamento se reúnan para plantear un nuevo pedido de destitución presidencial, porque “no hay otra salida”.

“No creo que lleguemos a los extremos de la revolución francesa donde la gente entre y tome Palacio, eso no va a pasar, pero debemos dar una salida jurídica”, precisó.

También te puede interesar: Congreso aprueba moción para exhortar al presidente Pedro Castillo a presentar su renuncia irrevocable al cargo

Acotó que, a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020), el presidente Pedro Castillo cuenta con una bancada y aliados (Perú Democrático y Juntos por el Perú) en el Congreso. Por ese motivo, consideró, los pedidos de vacancia no logran prosperar.

Sin embargo, Paredes dijo que el panorama podría cambiar si los congresistas de Juntos por el Perú y Perú Democrático cambian de parecer y se unen al pedido de vacancia.

“Si algunos de Perú Democrático y JP se suman, ¡lo vacamos!”, puntualizó.

Otras noticias en Exitosa: