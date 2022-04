Susel Paredes a favor de adelanto de elecciones: “La situación actual lo exige”

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) informó este viernes que apoyará el proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para el año 2023, independientemente de qué bancada lo presente.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora señaló que esta propuesta es la salida para el “entrampamiento” que condujo “el voto irresponsable” durante la primera vuelta de los comicios del 2021, donde postularon 18 candidatos.

“Es hora de salir del entrampamiento al que nos condujo el voto irresponsable. No en segunda, sino en primera vuelta. Me adhiero al proyecto de ley de adelanto de elecciones, no importa quien lo presente“, escribió esta mañana.

Asimismo, la legisladora consideró que “la situación actual exige” un adelanto de las elecciones generales. No obstante, indicó que, si esta iniciativa prospera, “no hay que botar el voto”.

Mira el tweet:

Es hora de salir del entrampamiento al que nos condujo el voto irresponsable. No en 2da, sino en 1ra vuelta. Me adhiero al proyecto de Ley de adelanto de elecciones, no importa quien lo presente, lo cierto es q la situación actual lo exige. No hay q botar el voto #VamonosTodosYa — Susel Paredes (@suselparedes) April 29, 2022

Adelanto de elecciones

Este último jueves, la congresista Digna Calle (Podemos Perú) presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea el recorte del mandato presidencial y congresal hasta julio del 2023, a fin de convocar a elecciones generales, las cuales se celebrarían en marzo del próximo año.

Por su parte, el parlamentario del partido oficialista Perú Libre, Pasión Dávila, presentó un proyecto de reforma constitucional similar, el cual modifica el plazo del mandato del presidente, vicepresidente, y congresistas hasta el 2023.

