Susel Paredes a Castillo: El Perú necesita certezas, no sorpresas

¡Atención! A través de las redes sociales, el congresista Susel Paredes, del Partido Morado, se pronunció sobre las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo Terrones, quien este último martes señaló que el mensaje presidencial del próximo 28 de julio “traerá más de una sorpresa a la población”.

“Presidente Pedro Castillo, el Perú necesita certezas no sorpresas. El mensaje debe rendir cuentas”, señaló Susel Paredes, quien es promotora del proyecto de ley que propone un adelanto de elecciones.

Cabe precisar que, este martes, al final del XV Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Yauyos, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció sobre el mensaje a la Nación que brindará el próximo 28 de julio e indicó que este traerá ‘sorpresas’ a la población, aunque no brindó más detalles.

“Estamos próximos al 28 de julio, en donde el mensaje a la Nación traerá más de una sorpresa al pueblo porque hemos venido a trabajar por el Perú”, señaló el jefe de Estado.

Como se conoce, este próximo 28 de julio, Castillo Terrones cumplirá un año desde que asumió la presidencia de la República.

