Susana Umbert, gerenta de Latina, se pronunció sobre las constantes críticas y burlas en su contra que hace en redes sociales Rodrigo González ‘Peluchín’, quien la responsabiliza por el bajo rating de los programas del canal.

“No lo leo ni lo sigo no sé lo que escribe en redes. ¿Obsesionado conmigo? No sé, yo siempre con cariño, lo tengo presente con cariño, no lo sigo ni tengo la menor idea de lo que escribe. No sé ni que dice”, acotó Umbert.

“¿Si no supera su salida de Latina? Él se fue porque quiso, el decidió retirarse. Rodrigo es un súper talento de la televisión”, acotó la mujer de televisión que defendió de las críticas al nuevo jale del canal, Nicola Porcella. “Yo creo que Nicola tiene mucho potencial para la televisión”.

‘Peluchín’ y Gigi arremeten contra Susana Umbert

Rodrigo González y Gigi Mitre tuvieron fuertes palabras contra la gerenta Susana Umbert, quien ayer en conferencia de prensa del nuevo reality ‘La máscara’, dijo que recordaba con “mucho cariño” al conductor, y que fue este quien decidió irse del canal.

En sus historias de Instagram, Rodrigo hizo público un chat donde Gigi destruye a Umbert y la llama “puñalera”. “Qué fuerte. Ella no te tiene por qué recordar sin cariño si tú no le hiciste nada. Más que responderle siempre a la altura (…)”, le dijo Gigi a Rodrigo.

Pero eso no fue todo, ya que Gigi también acusó a Susana de ser ella quien les jugó mal: “La que clavó el cuchillo por sus intereses personales fue ella”. Rodrigo González dio la razón a su amiga y escribió: “Lastima que no se te puede recordar igual. Puñalera”, se lee en el chat.