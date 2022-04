Susaña Saldaña: Pedro Castillo demostró una total incapacidad para articular medidas de reactivación económica para microempresarios

Atención. Este viernes, la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra Perú, Susana Saldaña, criticó la gestión del presidente Pedro Castillo porque no ha emitido medidas de reactivación económica para los microempresarios dedicados al textil.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Saldaña consideró que el presidente debe organizar una mejor estructura del Ejecutivo para poder reactivar a su sector, el cual ha sido el más golpeado, ejemplificando que en Gamarra solo se ha podido recuperar al 50%, respecto a lo que se tenían antes de la pandemia.

“El gobierno del presidente Pedro Castillo en los nueve meses ha demostrado una total incapacidad para articular una sola medida. No es posible que no haya ni una sola línea de financiamiento y en nueve meses no se haya podido crear algún acceso para los microempresarios”, manifestó.

También puedes leer: Katy Ugarte, de Perú Libre, envía mensaje a Vladimir Cerrón: “Deje trabajar al presidente”

En esa línea, Saldaña comentó que desde este gobierno no se han tomado en cuenta tampoco las recomendaciones técnicas que habían brindado los actores de esta industria textil.

“Estamos preocupados y ahora dicen que quieren escribir una nueva Constitución, un pacto social, este no es el espacio ni el tiempo en el cual se debe dar esta situación. La Constitución política dice que debe haber política social de mercado, pero en estos nueve meses el presidente no ha generado las líneas para que este se dé, ni sabemos que es ello y la queremos cambiar”, expresó.

De esta manera, Saldaña mencionó que es una total “irresponsabilidad” la formación de una nueva Constitución en este momento.

“Por eso los empresarios de todo el país, sean grandes o pequeños, estamos juntos en todo esto, para defender la institucionalidad del Perú”, aseveró.



También puedes leer: Alcalde de Challhuahuacho pide al presidente Castillo “no lavarse las manos” tras violento desalojo en Las Bambas

MÁS EN EXITOSA: