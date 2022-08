Susan Ochoa y Gisela hacen las paces tras enemistarse el 2019

Una de las sorpresas de ‘La gran estrella’ la noche del sábado, fue la presentación de Susan Ochoa, quien protagonizó un altercado con Gisela Valcárcel cuando participaba en ‘El Artista del Año’ en el 2019 y terminó renunciando.

La ganadora del festival de ‘Viña del Mar’ fue recibida entre aplausos durante su entrada al set, luciendo un atuendo blanco y cantando su más reciente sencillo.

“Gracias por estar en el escenario. (Estoy) feliz de pedirte que me des la mano y de unirnos por la música, pero sin la música, igual me gustaría estar unida a ti porque separadas no somos nada, unidas somos una gran fuerza”, dijo la ‘señito’, quien aplaudió el regreso de Susan.

Hay que recordar que, en el 2019, protagonizó un tenso momento con Gisela Valcárcel, luego de que perdió ante Daniela Darcourt. La conductora de TV le pidió a la cantante aplaudir a sus rivales.

Pero, el momento más incómodo fue cuando Gisela mencionó las dos gaviotas de plata que ganó Susan Ochoa en el Festival de Viña del Mar.

“No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)”, expresó Gisela Valcárcel ante una nerviosa y llorosa Susan.

Luego de la gala, Susan Ochoa renunció a través de un video de redes sociales y afirmó que se sintió “humillada” por Gisela Valcárcel.

“Doy un paso al costado. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, precisó.

