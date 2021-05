Surquillo: sujeto fue detenido por atacar a policía y ordenar a su perro que lo muerda

¡Indignante! Un sujeto, identificado como Giancarlo Aguilar Gutiérrez (31), fue detenido por atacar a un policía y ordenar a su perro, de raza pitbull, de morder a otros dos agentes durante una intervención realizada en el distrito de Surquillo. El incidente ocurrió porque el individuo se enojó cuando un agente policial se negó a darle dinero.







El policía Jorge Luis Ninasivinchi, de 50 años, contó que se encontraba estacionado entre la avenida Angamos y la calle Genaro Cobian, cerca de un grifo. En el lugar, se le acercó el muchacho junto al can para exigirle dinero; tras recibir un no como respuesta, el sujeto comenzó a golpear al agente.





“Me pidió dinero y le dije que no le iba a dar. Empezó a golpearme y a dar de golpes a mi carro. Salí y le gritó a su perro que me atacara. El can se lanzó sobre mí y me mordió en varias partes del cuerpo, sobre todo en extremidades inferiores y superiores”, contó Ninasivinchi.

Ante el escándalo, un grupo de policías del Escuadrón de Emergencia Sur 1 se acercó al lugar para intervenir al iracundo sujeto. Durante el operativo, uno de los agentes , que responde al nombre de Wilmer Cachique, fue mordido en el antebrazo izquierdo por el feroz pitbull, tras órdenes de su dueño.

Tras el cobarde ataque, el perro y su propietario fueron reducidos y trasladados a la comisaría de Surquillo, mientras que los agentes agredidos fueron derivados a un hospital aledaño.

Al lugar del incidente llegó un empleado del grifo cercano para relatar a los policías que, minutos previos al ataque, el mismo sujeto se robó un paquete de botellas con agua.

