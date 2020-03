Supermercado se pronunció tras detención de trabajador que grabó partes íntimas de clientas

Luego de que a Policía detuviera a un agente de seguridad de Metro, ubicado en la urbanización La Hacienda del distrito de San Juan de Lurigancho, por grabar con su celular las partes íntimas de varias clientas, el supermercado emitió un comunicado oficial pronunciándose al respecto.

Metro indicó mediante un comunicado que condena cualquier acto que vaya en contra de la integridad de las mujeres. “No solo nos solidarizamos con la clienta que se vio afectada por esta situación, también resaltamos la importancia de haber denunciado para identificar al agresor y tomar las sanciones respectivas”, se lee en la misiva.

Además se detalló que la empresa no continuará con los servicios del agente de seguridad, y el mismo seguirá a disposición de las autoridades para facilitar las investigaciones correspondientes del caso.

“Este tipo de agresiones son inaceptables y nos recuerdan la relevancia de seguir trabajando por alcanzar una sociedad basada en la igualdad y el respeto”, concluye el comunicado.

Este sábado, una mujer denunció a Jonas Calixto Gutiérrez (32) al percatarse que el depravado sujeto la estaba grabando mientras ella hacía sus compras. Efectivos del Escuadrón Verde intervinieron al hombre de inmediato.

“Me di cuenta que me estaba siguiendo por varios pasillos del centro comercial, y pedí ayuda a sus compañeros, pero no hicieron nada. Por eso decidí correr a pedir ayuda a los policías y lo intervinieron. Me sentí vulnerada y me indigna que este hombre haga estas cosas justo cuando el Perú está pasando una crisis”, relató la fémina.