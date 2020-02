Sunedu deniega la licencia institucional a la Universidad Autónoma San Francisco

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) denegó la solicitud de licenciamiento a la Universidad Autónoma San Francisco (UASF). La decisión tomada por el Consejo Directivo (CD) de la SUNEDU responde al incumplimiento, por parte de la UASF, de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria.

Por ello, la UASF deberá cesar sus actividades en un plazo máximo de dos años, que empieza a contabilizarse a partir del próximo semestre académico, y queda impedida de recibir nuevos ingresantes, sin importar la modalidad de ingreso.

La UASF es una casa de estudios de naturaleza privada societaria, que inició sus actividades el 7 de septiembre de 2010 en la provincia y departamento de Arequipa, ofreciendo las carreras profesionales de Turismo, Hotelería y Gastronomía; Ingeniería Comercial y Financiera; Ingeniería Industrial; y Lengua, Traducción e Interpretación. Posteriormente, se suprimió esta última y se sumaron Derecho e Ingeniería Mecánica.

Según información declarada por la UASF al semestre 2019-II, tiene una población universitaria de 568 estudiantes, todos de pregrado y 43 docentes.

Durante su procedimiento de licenciamiento, la UASF ha desistido de trece programas académicos, que conformaban la totalidad de su oferta académica nueva. Asimismo, ha sido sancionada con un total de 145.56 UIT en multas, por prestar servicio educativo de tres programas no autorizados y por convocar a proceso de admisión de un programa no autorizado.

Es importante resaltar que, en marzo del 2019, la SUNEDU requirió a la UASF el Plan de Adecuación (PDA) debido a que no cumplía con la totalidad de indicadores requeridos para el licenciamiento. Sin embargo, el PDA presentado por la UASF evidenció observaciones en el diseño de sus resultados. Estas falencias eran equivalentes al 71% del total de indicadores observados. Adicionalmente, en el 29% de los indicadores planteados no se había detallado presupuesto, lo que no garantizaba que la UASF pudiera gestionar y ejecutar las acciones necesarias para cumplir las CBC.