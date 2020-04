Sunedu a universidades: “No todas las asignaturas podrán adaptarse a mecanismos no presenciales”

Fernando Lazarte, director de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Perú (SUNEDU), se pronunció en Exitosa después que la entidad supervisora reportara 521 denuncias y consultas sobre el servicio educativo superior universitario. “Nosotros emitimos una normativa que permite a las universidades adaptar sus asignaturas a mecanismos de educación no presencial para coayudar con la continuidad del servicio educativo”, inició comentando Lazarte.

El director de Supervisión de la Sunedu señaló que son conscientes que la situación actual representa un reto para las instituciones, pero que de igual forma están en ‘la línea de la supervisión de que esta prestación (educación no presencial) se haga bajo condiciones mínimas de calidad’, pues es la función que tiene asignada esta entidad fiscalizadora.

Con respecto a la data, Lazarte brindó más información al respecto e hizo hincapié en un detalle. “Hemos identificado que hay cerca de 54 universidades que han manifestado su intención de prestar el servicio de educación no presencial. La norma que ha aprobado la Sunedu señala que no todas las asignaturas podrán adaptarse a este mecanismo de mecanismos no presenciales”, recalcó.

Acotó que los cursos no adaptables a herramientas remotas van a tener que reprogramarse. Normalmente el año está conformado por dos ciclos académicos pero aseguró que han dado la oportunidad a las universidades para que puedan abrir un tercer ciclo y así organizar su actividad académica. “Garantizamos que el servicio se preste de manera óptima y de calidad”, sentenció.

Sunedu

En el caso de que el alumnado no cuente con los implementos (internet, laptop, espacio para estudio) para poder estudiar bajo esa modalidad, la universidad privada debe tener consideración con este tipo de situaciones, en especial para los alumnos que cuentan con una beca.

En ese sentido, las autoridades antes mencionadas podrán iniciar acciones de supervisión para proteger al estudiante y fiscalizar la educación privada.

“Sunedu: Verificará que las universidades y escuelas de posgrado cuenten con un plan de recuperación de clases en caso corresponda.o Indecopi: Si una alumna o alumno detecta que el plan de recuperación presentado a la Sunedu no fue cumplido tiene todos los canales habilitados por la institución para presentar un reclamo o denuncia”, sentenciaron.

En caso de que tu centro de estudios no cumpla con esta medida y exponga al peligro a los estudiantes, llama a los siguientes teléfonos para realizar la respectiva denuncia: 01 224-7777 para Lima y el 0-800-4-4040 (gratuito) para regiones, en el horario de 08:30 a.m. a 5:30 p.m