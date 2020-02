Suman 18 los infectados por superbacteria KPC

El director general de operaciones del Ministerio de Salud, doctor Luis Herrera Chejo, admitió que suman 18 los infectados por la llamada superbacteria KPC (klebsiella pneumoniae carbapenemasa), y que estos se encuentran aislados como medida de prevención.

Entre los afectados se cuentan ocho niños y diez adultos, en el Hospital Cayetano Heredia del Rímac.

Herrera Chejo dio esta información a un canal de televisión al responder sobre la denuncia que realizó la madre del menor infectado con la bacteria, un neonato de apenas 600 gramos, ocurrida en julio del año pasado y que no se le informó a tiempo.

“La madre no tiene la información completa. El aislamiento ni significa coger al individuo de manera aislada en un ambiente. Hay otros procedimientos de aislamiento que son a través de barrera que son acreditados a nivel internacional. Este paciente puede estar dentro del ambiente, pero el personal que lo atiende y material no son compartidos”, señaló.

Al respecto, el médico infectólogo y vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, señala que la “automedicación es lo peor que existe para las bacterias en general”, debido a que crean resistencia, y que las hospitalizaciones innecesarias tampoco son buenas.

Maguiña explicó que realizar una limpieza correcta a los objetos, así como la vigilancia periódica, es importante. No obstante, no siempre es posible, pues no todos los hospitales cuentan con los recursos necesarios y en muchos casos están en “condiciones de pobreza”.