Sufrió un accidente laboral en el 2017 y hasta el momento no cuenta con seguro de invalidez

‘En Defensa de La Verdad’, dio a conocer una situación indignante que atraviesa Enrique Delgado, víctima de un accidente laboral de la empresa Shougang, y que hasta ahora no recibe ningún tipo de ayuda.

El jefe de la compañía lo envió a trabajar a un área desconocida para él, quien con incertidumbre cayó y se fracturó uno de sus tobillos. Ya pasaron 3 años y aún no hay respuestas claras.

La aseguradora Pacífico, empresa que debía asumir los gastos y el bienestar de Delgado, aseguraron que su lesión no fue por el accidente, sino porque él ya tenía mal la pierna, lo cual sería falso, debido a que se constató bajo los exámenes médicos que la fractura fue por motivos de un accidente laboral.

La asistenta social no fue a verlo nunca, solo le mandaban cartas notariales donde se desligaban al 100% de asumir la responsabilidad de los costos de la operación y recuperación.

Al no tener respuestas de la aseguradora, el hombre, decidió tomar cartas en el asunto y dirigirse a Sunafil, Patricia Barrientos, sería la encargada del caso y de dar un último dictamen para que la aseguradora cumpla con el contrato de salud. Sin embargo, hasta el momento, Delgado no tiene respuestas.

A la empresa le pusieron 118 UIT, pero tampoco han hecho ese depósito.

“Me saqué una resonancia porque tengo los dedos tiesos, casi no puedo ni caminar, no tengo ingresos, tengo deudas, no puedo trabajar hace tres años, mis hijos, pido justicia”, finalizó.