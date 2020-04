Stephen King hace cuarenta años vislumbró la pandemia

Hace 42 años (1978) Stephen King publicó ‘Apocalipsis’, una novela en la que el escritor imaginaba un virus terrible amenazando el planeta. Se trataba de una mutación del virus de la gripe: de hecho, la llamó “supergripe2.

Ahora, la ficción se hizo realidad y los lectores no dejan de preguntarle por aquel libro, por aquella narración. El virus de King es muy contagioso, su facilidad para matar es descrita con detenimiento. He aquí un ejemplo: “Tenía un pequeño resfriado, quizá sólo una alergia, y no dejó de estornudar y escupir.

En el transcurso de la comida infectó a Babe, al lavaplatos, a dos camioneros en los asientos de al lado, un repartidor que había llegado para dejar el pan y a un hombre que había venido a cambiar los discos de la rockola… Luego dejó de propina un billete de un dólar que estaba plagado de muerte”.

Al ser interrogado King por “Apocalipsis” ha preferido ser alentador: “Gracias a Dios este virus (el Covid-19) no es tan malo», comentó el escritor en una entrevista para CNN. En ‘Apocalipsis’, el virus mataba al 99% de la población, pero, sin embargo, King ha mostrado su preocupación por el nuevo coronavirus, no tan letal, pero que sigue propagándose.

“Escribí este libro en 1978. El hecho de que nadie estuviera preparado hoy me desconcierta”, ha aseverado en la entrevista. Después ha lamentado la falta de preocupación de la gente, basándose en lo que ha visto en Florida. “Veo gente en las calles, hablando juntos, paseando juntos.

Tengo que decir que es un ejemplo horrible, triste”. King también ha cuestionado duramente a Trump por su gestión y sus tuits durante la crisis de la pandemia. “Es casi imposible de comprender (…) Él dice: ‘no se preocupen, todo va a salir bien’, como si la solución fuera a haber una especie de milagro. Y un par de días después empieza a hablar de cuarentena”.