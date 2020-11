Stephanie Valenzuela envía mensaje tras presunta agresión de actor mexicano: “Soy una mujer fuerte”

Después de unos días de estar alejada de las redes sociales por la brutal agresión que sufrió de parte del acto mexicano Eleazar Gómez, Stephanie Valenzuela reapareció publicando una fotografía pasada al lado de su perro y con un emotivo mensaje para sus seguidores donde reafirma su fortaleza pese a esta grave situación que vive.







Te puede interesar: Contraloría busca impulsar proyecto para fortalecer capacidad fiscalizadora de regidores

“Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopté a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy ella siempre me anima, gracias por tanto cariño. Quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de esta me levanto. Los quiero”, escribió Tefi.





A través de sus historias de Instagram, la exchica reality compartió un reciente mensaje en el que asegura que está más tranquila y agradeció las muestras de apoyo, en especial de la cantante Gloria Trevi.

APOYO AL AGRESOR

Quien sorprendió con sus declaraciones fue la conductora mexicana de televisión Maribel Guardia, que argumentó que primero quiere ver las pruebas de la presunta agresión de Eleazar Gómez contra la modelo peruana pues él siempre fue un “niño dulce y amable”.

También puedes leer: [FOTOS] Premier Martos asistió a transmisión de mando presidencial de Bolivia

“Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso, me cuesta mucho creer que haya sucedido algo así… y que tristeza si es así, que Dios me lo bendiga y si es así mejor que tome una terapia. Creo que todos podemos mejorar como personas”, dijo la actriz de 60 años.

Más en Exitosa: