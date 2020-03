Sporting Cristal vs Carlos Stein: Dura Derrota.

En la víspera del encuentro ante Carlos Stein, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, mostró su confianza de mantener su racha de nunca haber perdido en el estadio Alberto Gallardo, pero ayer el recién ascendido ganó por 1-0 y terminó con el record del estratega.

El experimentado Diego Manicero fue el encargado de anotar el único gol del encuentro a los 23’ con un excelente remate desde fuera del área, que superó al arquero Renato Solís. Con el marcador en contra, los rimenses se fueron en busca del empate, pero con mucho desorden.

Para el segundo tiempo, Cristal se apoderó del juego y trató de incursionar por los costados, pero Carlos Stein mantuvo la tranquilidad y logró su primer triunfo en el Apertura. Mientras que el conjunto local acumuló cuatro partidos sin conocer la victoria en el torneo.

Muy molesto

Al término del partido, Roberto Mosquera señaló: “Hay una pérdida de confianza grande y en poco tiempo no hemos podido automatizar jugadas que no deberíamos. En la segunda etapa replanteamos y llegamos por todas partes, pero con una frontalidad que daba la impresión que podíamos jugar tres días y no íbamos a hacer un gol”.