Sporting Cristal: Roberto Mosquera fue presentado como técnico ‘rimense’

Regresó a La Florida luego de casi ocho años, pero sigue siendo el mismo de siempre. Roberto Mosquera fue presentado como técnico de Sporting Cristal y comenzó a trabajar con el plantel, de cara al partido del domingo ante César Vallejo en Trujillo.

“Me fui de Cristal como campeón y regreso como campeón. Desde que salí de aquí, lo único que hemos hecho es crecer como profesional. Hemos demostrado que estamos preparados para competir a nivel internacional”, señaló el DT.

Luego, fiel a su estilo, habló de lo que significa trabajar en el club rimense. “No venimos a balbucear objetivos. Aquí está la mejor pelota, el mejor terno, el mejor todo. Seguro algunos comentarán que soy soberbio, pero lo mínimo es buscar la esencia de Cristal”, afirmó.

Como un hombre de experiencia en el fútbol, siempre mantuvo la alegría durante la conferencia. Es más, se atrevió a decir una frase que le sacó una sonrisa a algunos periodistas: “No somos tan pavos. En 63 años hemos logrado casi igual de campeonatos que los llamados grandes”.

También aclaró que no le tiene miedo a la palabra fracaso y que no le puso ninguna condición al club para llegar al Rímac. Más adelante aseguró que quiere que Cristal vuelva a ser el de sus mejores épocas. “Tenemos que reverdecer los momentos de gloria. La hinchada ha crecido mucho y muchas veces no come para ir a vernos”, explicó.

Al final también tuvo palabras de aliento para Manuel Barreto, a quien reemplazará, y le deseó lo mejor en su carrera como entrenador.

Le agradeció a Soto por aceptar el reto

Roberto Mosquera destacó el hecho de que Jorge Soto no se haya ido del club y aseguró que eso lo pone muy contento. “Gracias por aceptar el reto. Nosotros le pedimos que se quede”, dijo. De otro lado, en la mañana había surgido la versión de que, debido a la mala campaña del equipo, Carlos Lobatón podría volver a jugar por el primer equipo, pero el flamante entrenador de Cristal lo negó.

¿Vendrá un refuerzo más para Cristal?

Cristal no ha empezado bien el torneo y ya piensa en refuerzos, pero Mosquera no adelantó nada. Primero, surgió el nombre del español Juan Miguel Callejón, quien el 2019 estuvo en el Bolívar de La Paz, pero quedó descartado. Lo mismo pasó con otro español, Dani Nieto, quien defiende al Independiente del Valle ecuatoriano. ¿Vendrá alguien? El nuevo entrenador tiene la última palabra.