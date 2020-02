Sporting Cristal: la confianza de Roberto Mosquera a sus jugadores

Cuando Roberto Mosquera decidió aceptar la propuesta para ser técnico de Cristal, estaba convencido de que tiene un equipo para buscar la estrella número 20. Y ayer, a dos días de su debut ante César Vallejo, lo reafirmó.

“Estoy satisfecho. Si pensara que Cristal no tiene un buen plantel, no hubiera venido. Solo le falta funcionamiento en algunos lados del campo y hemos venido para eso. Cristal es un buen equipo. Si no vienen fichajes, tenemos con qué, no vamos a poner como disculpa los fichajes. Es importante mirar primero adentro y luego afuera”, señaló.

Mosquera, con experiencia dirigiendo varios clubes peruanos, cree que los rumores sobre llegada de jugadores los perseguirá todo el año. “Constantemente están viendo jugadores. Están viendo siempre jugadores del extranjero, nacionales. Después está la gran imaginación de la prensa. Al margen de que sonría un rato, no tengo nada que hablar al respecto”, sentenció.

Ayer se cerró el libro de pases y temprano surgió la versión de que el volante venezolano Jhon Marchán llegaría al Rímac, pero al cierre de esta edición no hubo ninguna confirmación.