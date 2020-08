SpaceX: Así fue el retorno de los astronautas de la NASA a la Tierra

Ciencia. Este domingo los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken amerizaron con éxito en la Tierra, a bordo de la cápsula Dragon Endeavor, en la que habían partido el pasado sábado, desde la Estación Espacial Internacional. Se trata del primer amerizaje de una nave espacial con tripulación estadounidense en 45 años.

Desde la misma NASA, se informó que el primer contacto de los astronautas estadounidenses con la superficie del planeta se produjo sobre las aguas de las costas de Florida (sureste de EE.UU.) a las 13:48 (hora peruana), de este domingo.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020