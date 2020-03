Somos Perú y Acción Popular coincidieron en revisar elecciones primarias

Los congresistas electos Franco Salinas (Acción Popular) y Guillermo Aliaga (Somos Perú) señalaron que se debe revisar o volver a analizar la norma respecto a las elecciones primarias abiertas y obligatorias como señala la nueva Ley de Organizaciones Políticas.

Para Aliaga, los comicios primarios significarían que la ciudadanía participe dos veces en un proceso electoral: primarias abiertas y otra para la elección propiamente dicha. Asimismo, señaló que, si se busca fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, se debe “dar fuerza al principal activo que tienen los partidos, que son sus militantes”.

“La gente inicialmente buscaba que el voto fuese voluntario y ahora los estamos obligando a votar dos veces. Y, además, de que vote por algún partido, por el cual el grueso de la población no tiene militancia”, dijo.

Por su parte, Salinas dijo que cree que el Perú “todavía no está preparado” para las elecciones primarias, por lo cual hay que analizarlo.

“Yo milito en Acción Popular desde hace 18 años, entonces si yo tengo una carrera en el partido y postulo a una precandidatura, los que van a votar por mí son gente que me conoce, saben del trabajo partidario y de las propuestas internas. ¿Va a votar por mí gente que no me conoce? ¿Gente de afuera?”, afirmó.