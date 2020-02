Somos Perú dice que el “país necesita calma”

El vocero de la bancada de Somos Perú en el próximo Congreso de la República, Renán Espinoza, comentó que ante el ruido político y la crisis en el Ejecutivo por el tema Odebrecht que terminó con la salida de cuatro ministros de Estado, “el país necesita calma”.

En entrevista con Exitosa, Espinoza aseguró que están dispuestos a colaborar con el Ejecutivo para trabajar juntos a fin de que la crisis en el gobierno no pase la factura en una posible salida de inversionistas del país. También puso énfasis en la continua rotación de ministros de Estado que corta el trabajo avanzado.

“Hay que poner paños fríos. No hay que mantenerlos en zozobra. Es una pena que se cambien ministros porque no continúan las políticas públicas. El país tiene que seguir caminando y estamos llamados a trabajar con el Ejecutivo para que las inversiones no se ahuyenten ante lo que ha pasado. El país necesita calma”, expresó el vocero de Somos Perú.