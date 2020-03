Solo llegaron 25 equipos para trasladar muestras de Covid-19

El gerente de Salud Jorge Odemar, manifestó que solo han llegado 25 medios de transporte para poder trasladar las muestras tomadas a un mismo número de personas. Ello resulta insuficiente, pues se necesitan más de mil, para distribuir en los tres hospitales y para el centro de Salud de Cerropón, donde se han realizado las pruebas de Covid-19. El funcionario dijo que la región de Salud de Cajamarca, los está apoyando con 21 medios de transporte, contando hasta el momento con solo 46 equipos para trasladar las muestras a un mismo número de pacientes. Agregó que ya se hizo la transferencia de un millón 800 mil soles por el Ministerio de Salud y 388 mil soles para la gerencia de Salud. Pero igual, dijo resulta insuficientes, toda vez que se necesitan por lo menos unos 2 millones 800 mil soles para poder afrontar a la emergencia.

Explicó que el dinero que ya está en la región servirá para la compra de equipos, para medios de transporte que se necesitan unos mil aproximadamente, contratación de personal, equipos de rayos X para poder tomar las placas a los pulmones entre otras cosas. Asimismo, informó que se evalúa si el centro de Salud de Cerropón, continúa siendo el lugar donde se instalen los pacientes que se encuentren graves infectados con el Covid-19, pues hay una posibilidad de que también sea el Hospital Regional, eso aún no está definido. “Se requieren 80 camas para afrontar la emergencia de Covid-19 y 18 para pacientes sumamente graves, en cuanto a los respiradores, el Minsa nos va dotar de 4 ventiladores, pero eso es insuficiente, solo se destinaría uno para el hospital Las Mercedes y tres para el Hospital Regional. Se van a tener que adquirir a través de compras directas.

En cuanto al equipo de bioseguridad que dicen los médicos no cuentan, ya se les están dotando de estos equipos. “Sí hay, lo que pasa es que se van usando y luego se desechan”, sostuvo. Con respecto al laboratorio para poder procesar las muestras en la región Lambayeque y estas no sean trasladadas a Lima, el gerente de Salud dijo que se está coordinando con el Instituto Nacional de Salud (INS), para recibir la telecapacitación, toda vez que el hospital Regional cuenta con el equipo de laboratorio para procesar las muestras, pero ello se va hacer en unos tres a cuatro días. En Piura y La Libertad ya se están haciendo desde ayer.

Sobre médicos que se habrían expuesto al contagio con el Covid-19, el galeno dijo que podrían ser de clínicas particulares, pues tanto Minsa como EsSalud no reporta ningún médico con sintomatología. Finalmente sobre la vacuna del neumococo, Jorge Odemar manifestó que se está evaluando si estas se colocan o no, puesto que se tiene que respetar el aislamiento. “Estas vacunas no van a proteger del Covid-19, sin embargo hay que cumplir con lo que dispone Minsa”, acotó