Solo cuatro bloqueos de vías en paro de Transporte y se suspenden clases

El inicio del paro indefinido de transportistas pasó ayer sin contratiempos. No hubo actos de violencia y solo cuatro bloqueos de carreteras; sin embargo, conforme pasen los días, la medida de fuerza se podría agudizar más, debido a que otras empresas se sumarán en las próximas horas a las protestas en rechazo al alza de combustibles y el precio de los peajes, según anunció el presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT) de carga pesada, Javier Marchese.

“El balance es que ya el 80% está acatando el paro. Seguramente mañana (hoy) se sumarán más, pues han pedido algunos transportistas poder entregar su carga y luego se irán plegando”, explicó el dirigente, quien aseguró que el paro se realizará “en forma pacífica, sin actos de violencia”.

Quizás te interese leer: Castillo cometió infracción constitucional al no recibir a la Comisión de Fiscalización, según Omar Cairo

Marchese indicó que no frenarán sus reclamos hasta ver oficialmente una respuesta de parte del gobierno de Pedro Castillo. “Hasta que no veamos los decretos supremos o lo que corresponda, publicado en El Peruano, la gente no quiere levantar, pero es condición básica que se den los costos mínimos de operación obligatorios”, sostuvo a Exitosa tras sostener que hay una posibilidad de que el transporte interprovincial se sume a las protestas.

Ayer, varias personas tuvieron contratiempos para movilizarse a distintas partes del país, pues el 80% de empresas suspendieron sus servicios ante el paro de los camioneros. En Trujillo se redujo en 4 % la llegada de buses interprovinciales al terminal terrestre. En Tumbes, karatecas, menores de edad, que arribaron días antes se quedaron varados por la decisión de la empresa Transportes Chiclayo de cancelar sus viajes.

RED VIAL DE EMERGENCIA

Ayer, el gobierno declaró en “estado de emergencia2 a la Red Vial Nacional durante 30 días y restringió derechos constitucionales. La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano, donde se detalló que “la Policía mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. El decreto suspendió, también, “los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

Síguenos en redes sociales