Solo 4 partidos del Congreso disuelto obtendrán curules

Por Axel Ramírez

A casi un mes de las elecciones congresales para complementar el periodo 2016 – 2011, solo cuatro agrupaciones que contaban con presencia en el Parlamento disuelto por el Ejecutivo repetirán el plato, según la encuesta de diciembre de CPI Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública.

El sondeo señala que Acción Popular obtendría 42 de las 130 curules al liderar la preferencia con 7.9% de votos emitidos de los cuales 19.7% son votos válidos. Este eventual resultado sería un histórico logro para el partido fundado por Fernando Belaunde Terry.

Mientras que Fuerza Popular se ubica en el segundo lugar con 31 escaños. De acuerdo al estudio, consiguió 6.3% de votos emitidos y 15.8 de votos válidos. De lograr este espacio representativo sería menos de la mitad que obtuvo en las elecciones generales del 2016 que fueron 73.

Alianza para el Progreso (APP) lograría 18 escaños al conseguir 3.6% de votos emitidos y 9.0% de votos válidos. El partido presidido por César Acuña lograría el doble de candidatos que en los últimos comicios presidenciales.

El cuarto partido que volvería a tener presencia en el Congreso 2020 sería el Frente Amplio (FA) con nueve legisladores. La agrupación de izquierda repetiría casi el mismo número de representantes que en el Parlamento disuelto.

Como se recuerda, el FA era un solo frente de izquierda con 20 legisladores, pero debido a las rencillas internas se dividieron en dos bancadas: Frente Amplio (10) y Nuevo Perú (10).

Partido Morado y Somos Perú

Por otro lado, el Partido Morado que lidera el excandidato presidencial, Julio Guzmán, se encuentra en el tercer lugar de las preferencias para las elecciones extraordinarias que se celebrarán el próximo 26 de enero, y podría lograr 21 escaños al contar con 3.9% de votos emitidos y 9.9% de votos válidos, de acuerdo al informe de CPI.

Asimismo, Somos Perú se ubica en el quinto lugar de intención de voto con 2.2% de votos emitidos y 5.6% de votos válidos. Con ello, lograría 9 curules en el Congreso del próximo año.

La agrupación fundada por el exalcalde de Lima, Alberto Andrade, volvería tener presencia en el Parlamento por méritos propios y no por alianzas electorales como lo hizo en 2001.

Mientras que tanto el Partido Aprista como Contigo (el exoficialista Peruanos por el Kambio) se encuentran por debajo de las preferencias y no lograrían contar con una bancada como en el Parlamento elegido en 2016.

Más de 60% de indecisos

La última encuesta de CPI arroja que 60.2% de los entrevistados todavía no expresa ninguna preferencia por un partido político en particular. Según el estudio, 38.0% de los encuestados en Lima y al interior del país aún no sabe por qué partido o candidato votará en las comicios legislativos que se realizarán el 26 de enero de 2020. Mientras que 22.2% de los encuestados asegura que votaría en blanco o anularía su voto.