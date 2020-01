Solidaridad Nacional respalda a Mario Bryce tras presunta amenaza de muerte en su contra

El partido Solidaridad Nacional utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado en donde reafirman su respaldo al candidato al Congreso, Mario Bryce, ante las presuntas amenazas de muerte que recibió por parte de Julio Arbizu tras entregarle jabones durante un debate político.

“Ante las amenazas de muerte proferidas por un candidato de la izquierda comunista contra nuestro candidato por Lima Metropolitana, Mario Bryce Arrué, Solidaridad Nacional expresa su más enérgico repudio y condena frente al intento de imponer el miedo y la violencia en estas elecciones extraordinarias”, se lee en el comunicado de Solidaridad Nacional.

Además, Solidaridad Nacional lamentó que “se pretenda imponer el errado criterio de que la violencia es la partera de la historia y arrasar con la libertad de expresión en el Perú”, finalizó.

Solidaridad Nacional detalla en este comunicado su total respaldo a nuestro candidato Mario Bryce ante las amenazas de muerte en su contra. pic.twitter.com/2OPFqRjPOC — Solidaridad Nacional (@Solidaridad_PSN) January 7, 2020

Sin embargo, el partido amarillo no esperó la respuesta de Julio Arbizu, en donde calificó el comunicado como una “payasada”. “¿Ahora les parece que pueden detener el temporal soplando hacia adelante? No han aprendido nada. Macartismo y cobardía. Señores, han agraviado a millones de personas. No solo a mi”, dijo el candidato al Congreso por Juntos por el Perú.

Esto es una payasada ¿Ahora les parece que pueden detener el temporal soplando hacia adelante? No han aprendido nada. Macartismo y cobardía. Señores, han agraviado a millones de personas. No solo a mi. https://t.co/cLr65A9cpm — julioarbizu (@julioarbizu) January 7, 2020

Mario Bryce afirma no haber discriminado a nadie

Mario Bryce, candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, se pronunció sobre el altercado que tuvo con Julio Arbizu, el cual le ha generado muchas críticas en las redes sociales tras entregarle jabones a su adversario político durante un debate.

“Quiero a los seres humanos de buena voluntad, sean de cualquier raza o condición, porque creo en los valores, en el esfuerzo ciudadano y en mi país y, en esa línea, jamás he discriminado a nadie y jamás lo haré”, escribió Bryce en su cuenta de Twitter.

Además, Mario advirtió que “por eso quiero decir que entregué un jabón hoy a un candidato como un símbolo de querer limpiar la política y corrupción”, agregó.