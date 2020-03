Solari: “Que salgan y digan: este es nuestro plan para impedir que entre el coronavirus”

Luis Solari, médico cirujano, exprimer ministro y exministro de Salud, salió al frente para tocar un tema que considera urgente ante la alerta por probables casos de contagio de coronavirus en el Perú: antes de la atención al paciente, primero hay que reducir los riesgos de contagio. Así, fue claro al decir que la ministra de Salud ni ninguna otra autoridad revelan tener un plan al respecto.

-El Colegio Médico sostiene que la capacidad de atención del Minsa no es suficiente ante una eventual crisis.

-Pero el Colegio Médico, antes, debe decirle al ministerio de Salud que defina cuántas personas espera que haya que necesiten respirador o no. En los casos que requieren tratamiento, se hace con cuidado y paciencia. Pero si el virus ya entró al pulmón, puede generar neumonía. Entonces, la ministra María Elizabeth Hinostroza debe decir, de una vez, qué dotación de respiradores tenemos.

-Pero, ¿las deficiencias como falta de camas y médicos no harían colapsar los hospitales ante una crisis?

-A ver, con las camas no hay problema, el tema es impedir que lleguen a las camas, prevenir. A los pacientes se les aísla para que no contagien. El tema es cómo reduzco los riesgos, no la atención al paciente. Y, para reducir los riesgos, hay que impedir que el virus llegue. Es decir, tener un control estricto de ingreso al país

-Entonces, ¿el ministerio no tiene un plan en ese sentido?

-Mire, acá hay muchos ciudadanos chinos que trabajan en minas de cobre, de hierro y harineras de pescado. Hay muchas naves, chinas y coreanas, en nuestro litoral. Y cambian de tripulación de forma constante. Es urgente vigilar eso. Ellos llegan a Los Angeles y de ahí vienen a Lima en vuelo directo.

-Se refiere a controlar las rutas de entrada.

-Exacto. En una epidemia no solo es lavarte las manos. Los ministerios de Salud y de Producción deben cerrar los flujos de los trabajadores extranjeros y decirnos qué son, obreros, tripulantes, empresarios, qué son. Ver en todos los puertos. De Los Angeles vienen a Lima y de ahí van a otra ciudad, sin mayor control. El ministerio no dice si estamos listos, hay que ver también el tema de la sanidad en los aeropuertos.

-¿En qué se falla ahí?

-Acá, en el aeropuerto, se cree que el control térmico es suficiente para examinar a los pasajeros. Eso es solo para el show. No es eficiente. Lo que se debe hacer son cuestionarios y saber en dónde ha estado el pasajero, de dónde viene. Yo pregunto: ¿qué se está haciendo en ese tema? Eso deben decir las autoridades para impedir el ingreso del virus al Perú: vigilar a las tripulaciones. Otro tema es que no hay una administración de salud estable.

-¿Lo dice por los constantes cambios en el ministerio?

-Sí, en este gobierno se ha cambiado seis veces de ministro de Salud. No hay estabilidad, entran otras personas y no hay ningún plan que se siga. Ahora, por ejemplo, se ha visto que llegó la nueva ministra y sacó a la mayoría de responsables de la lucha contra el dengue.

-Por lo que expresa, simplemente no estamos listos ante una emergencia.

-Los ministros mandan fotos de camas y gente disfrazada con traje especial. Eso es absurdo. Eso no significa estar listos. Solo significa tener un buen fotógrafo. Deben decir cuántos respiradores tenemos para los casos realmente graves. Eso no se sabe. En los hospitales se pueden hacer todos los protocolos, pero es necesario ver y controlar los mecanismos de ingreso al país. ¿Qué intenta el ministerio en ese sentido?

-Según la ministra Hinostroza, sí se cumplen los protocolos para detectar posibles casos de coronavirus.

Yo creo que si no se hace nada de lo que digo, solo queda confiar en que Dios sigue siendo peruano. Y si lo hacen, que lo digan ya. Que expliquen. Que salgan y digan este es nuestro plan. No queremos que el virus entre como coladera. Por eso mismo creo que el Perú debe hacer ya, formalmente, el pedido al COI (Comité Olímpico Internacional) para postergar las Olimpiadas de Tokio y trasladarlas al 2021.

-Cómo usted lo plantea, las autoridades están lejos de prevenir el tema.

Vea, ¿a qué irán nuestros atletas y los demás a Japón? ¿A Importar el virus para sus países? Es una locura. Si es un brote controlado, normal. Pero ante una pandemia hay que levantar la alerta. ¿Queremos traer el virus a Latinoamérica?

-Lo cierto es que la gente está preocupada y duplicó compras de desinfectantes.

El gel que compra la gente debe tener un 60% mínimo de contenido de alcohol. Menos no sirve. Pero lo más importante es lavarse las manos con agua y jabón. No se contagia porque hablen, se contagia por agarrar la manija del baño o el lavatorio. Ahí se contagia. Es lavarse, salir y echarse el gel con 60% de alcohol.