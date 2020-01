Solari: “Congreso debe atender demandas de la población”

Más allá de la reforma electoral y de justicia, el nuevo Congreso debe cumplir con algunas de sus promesas y atender las demandas de la población, debido a que los recientes resultados electorales demuestran que la población al interior del país está abandonada, señaló el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari.

“Los resultados tienen una consecuencia. Las familias están abandonadas y no se les están resolviendo sus problemas. ¿Este resultado se va a repetir en el 2021? Si no cumplen con sus promesas y no se resuelven los problemas y se siguen postergando y postergando temas como la reconstrucción y el crecimiento de la anemia, que no nos sorprendan en el 2021”, finalizó.

Para Solari, el presidente Martín Vizcarra debe renovar todo su gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza ante el nuevo Congreso.

“Creo que es complicado para el primer ministro Vicente Zeballos presentar un plan de trabajo porque no ha dado resultados, pese a que no había Congreso. Por eso para este nuevo Congreso se requiere un nuevo gabinete de gente que sepa hacer las cosas. Un equipo sin muchos técnicos porque un ministro sabe lo que debe hacer hecho y este gabinete no hace cosas para la gente. Parece eficiente pero no es eficaz”, dijo a Exitosa

Asimismo, detalló que la falta de gestión del gabinete Zeballos y el resto de autoridades regionales y locales se ven reflejados en los recientes resultados electorales que han favorecido a partidos como el Frepap y Unión por el Perú.

En ese sentido, recalcó que si desde el Gobierno no se hacen los ajustes y este nuevo Congreso no ayuda a resolver los problemas principales del país para las elecciones generales del próximo año se repetirá un resultado similar a los comicios del domingo.