Sociedad Agrícola de Arequipa cuestiona al nuevo titular del Midagri: “Pareciera una cuota de poder de Perú Libre”

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Daniel Lozada Herrera, cuestionó este lunes la designación de Javier Arce como nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y consideró que sería una cuota de Perú Libre (PL).

También te puede interesar: Vladimir Cerrón alega que cambios ministeriales no se consultaron con Perú Libre

“Necesitamos de técnicos que sepan del sector, que estén comprometidos con nuestro sector agrario y agropecuario, y finalmente el señor Javier Arce no tiene los estudios, no tiene la formación académica, no tiene la experiencia ni el trabajo en el sector, pareciera que es un elemento de Perú Libre y que lo ha puesto el partido como una cuota de poder” declaró en nuestro medio.

La preocupación del titular de dicha sociedad ocurre luego de estimar que entre los meses de agosto y setiembre del presente año estallaría la crisis alimentaria en el país.

“El Estado debe defender y proteger a través de políticas de gobierno [a los agricultores]. Ahora que estamos ya ingresando a una crisis alimentaria, dar soluciones inmediatas para poder menguar el impacto de esta en la mesa popular, que va a traer violencia social. Nosotros creemos que la convulsión social por falta de alimentos va a ser muy grande”, manifestó.

“Como agricultores, transparentes y sanos, queremos llamar la atención del gobierno para actuar de una vez”, enfatizó Lozada Herrera.

Nuevos ministros

En la víspera, el jefe de Estado juramentó a cuatro nuevos ministros de Estado, en las carteras del Interior, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones. Dicho acto se llevó a cabo a las 20:00 horas en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Uno de ellos fue Javier Arce Alvarado juró como titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Reemplaza en el cargo a Óscar Zea.

Lo más visto en Exitosa